Десятки тисяч православних йдуть хресними ходами до Почаєва

У день Преображення Господнього, 19 серпня, віруючі Кам’янець-Подільської та Вінницької єпархій вирушили хресними ходами до Успенської Почаївської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

Найбільша група паломників, більше 20 тисяч прочан, вийшла з Кам’янця-Подільського. Віряни подолають шлях в 210 км. Учасники хресного ходу почали свою молитовну ходу до Почаєва від площі перед кафедральним собором Олександра Невського, на якій була звершена святкова Божественна літургія. Частина паломників приєдналася в селі Довжок, де митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор звершив молебень та звернувся до віруючих зі словом проповіді.

Владика Феодор зазначив, що хресний хід приносить величезну духовну користь не тільки кожному учаснику, але й усій державі.

"Хресний хід - це духовний подвиг, який вимагає величезних зусиль, він вимагає внутрішнього очищення, молитви. В дорозі паломники пізнають свої немочі, пізнавши їх, вони очищуються. Весь наш народ і наша Церква протягом усіх цих років молиться, щоб Господь напоумив людей, щоб люди примирилися і настав довгоочікуваний мир і злагода, які необхідні для нормального процвітання і розвитку суспільства", - зазначив митрополит Феодор.

Після чого владика благословив учасників хресного ходу.

Цього ж дня, по завершенні Божественної літургії, у Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі був відслужений молебень на благословення у дорогу для прочан, що теж вирушили у піше паломництво до Почаївської обителі.

Паломники з Браїлова йдуть до Почаєва вже 17-й рік поспіль. Священик Браїлівського монастиря архімандрит Іоасаф (Ковецький), який очолює колону, повідомив, що цього року з Браїлова вийшло близько двох тисяч вірян. Частина з них повернеться додому після першого або другого дня паломництва, а далі шлях продовжать понад півтисячі прочан. Серед них, як зазначив священик, не лише жителі Вінниччини, але й паломники з Житомирської, Хмельницької та інших областей.

Отець Іоасаф також розповів про подвиг сліпого чоловіка на ім’я Миколай, який вже вкотре проходить увесь маршрут хресної ходи.

Упродовж цього шляху паломники співають молитви й акафісти, моляться за Церкву Христову і за мир в Україні.

Учасники молитовного ходу планують прибути в Почаївську лавру 25 серпня, щоб відсвяткувати разом із прочанами з усієї України престольне свято обителі – Успіння Пресвятої Богородиці.

За багаторічну історію молитовний хід збирав тисячі паломників, у якому щорічно беруть участь прочани Кам’янець-Подільської, Вінницької, Чернівецької, Волинської, Одеської та інших єпархій УПЦ, а також паломники з-за кордону.

З графіком руху Хресного ходу з Кам’янець-Подільського можна ознайомитися за посиланням.