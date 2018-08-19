У день Преображення Господнього та Міжнародний день гуманітарної допомоги, 19 серпня, у Києво-Печерській лаврі відбулась благодійна акція «Рюкзачок Милосердя – 2018».

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія ректор КДАіС єпископ Білогородський Сильвестр вручив шкільні та святкові подарунки дітям із сімей, які перебувають у важких життєвих обставинах, із малозабезпечених і багатодітних сімей, а також родин переселенців. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

До початку святкового молебню з дітьми спілкувались та проводили ігри волонтери Добровольчого Руху “Добрий Киянин”.

На початку заходу вікарій Київської Митрополії єпископ Білогородський Сильвестр звершив короткий молебень та освятив плоди, які потім роздали дітям.

Звертаючись до присутніх, Преосвященніший владика привітав учасників акції зі святом Преображення Господнього.

“Сьогодні ми згадуємо тих, хто в тій чи іншій мірі потребує нашої допомоги, тих людей, які з різних причин потрапили в обставини, що не дозволяють в повній мірі перебувати у радості. Але ці люди не залишаються самотніми. Ми завжди про них молимось, завжди їх пам’ятаємо і, по можливості, допомагаємо”, – зазначив єпископ Сильвестр.

Владика передав вітання учасникам акції від Предстоятеля: “Блаженніший Митрополит Онуфрій ще раз і ще раз вітає вас зі святом і бажає любові, милосердя, бажає, щоб ми всі пам’ятали: найголовніше, що об’єднує людей, що проявляє в людині найкраще, – це любов, це змога відмовитися від себе заради інших, це змога проявити милосердя”.

Після привітання владика Сильвестр вручив дітям рюкзаки з необхідним шкільним обладнанням.

За повідомленням прес-служби Відділу із соціально-гуманітарних питань, цього року за допомогою до них звернулося 36 родин, у яких виховується 57 дітей шкільного віку. Щоб забезпечити цих дітей необхідним для навчання, потрібно було зібрати понад 47 тисяч гривень.

“До списку тих, хто потребує допомоги, увійшли дітки із сімей, які писали звернення про допомогу у Синодальний відділ з січня 2018 року. У цих сімей немає можливості зібрати дітей до школи. У багатьох немає можливості навіть купити харчових продуктів та побутову хімію, яку, втім, ми видаємо їм протягом року”, — розповіли у соціальному відділі.

“Ми дуже вдячні, що нам надають таку допомогу. І, звичайно, добре, що роблять такі акції саме у свята, тому що це дуже важливо для духовного розвитку. Це великий приклад для дітей. З дитинства показати цей приклад, і щоб вони, якщо у них буде можливість, теж прагнули робити добро іншим”, – ділиться думками про захід Олена, мати хлопчика, який отримав рюкзак.

Акція “Рюкзачок Милосердя” проводиться Синодальним відділом УПЦ з соціально-гуманітарних питань щороку. Долучитися до допомоги дітям можуть усі небайдужі.