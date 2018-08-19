У Спасо-Преображенському Кафедральному соборі Кропивницького відзначили престольне свято

Сьогодні, 19 серпня, у день свята Преображення Господнього, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф з архіпастирським візитом відвідав другий Кафедральний собор міста Кропивницького, який освячений на честь Преображення Господнього і в цей день відзначає Престольне свято.

Правлячий архієрей у співслужінні духовенства міста, при великому скупченні віруючих, звершив святкову Божественну літургію, повідомляє сайт Кіровоградської єпархії УПЦ.

Після читання Євангелія клірик собору прот. Віталій Ігнатьєв виголосив проповідь, у якій розкрив зміст події Євангельської історії.

Наприкінці Літургії митрополит Іоасаф звернувся до всіх присутніх з архіпастирським словом. Він розповів про значення Преображення Господа нашого Іісуса Христа у справі домобудування людського спасіння і зазначив, що кожна людина покликана в цьому світі для духовного вдосконалення, внутрішнього переродження, наближення до Бога, а кажучи мовою отців - покликана до обоження.

Після архіпастир звершив чин освячення плодів нового врожаю, яке традиційно здійснюється на свято Преображення Господнього і є діяльним виявленням подяки Богу за милості і щедроти.

По завершенні богослужіння на території собору парафіянам, паломникам, гостям свята та всім присутнім була запропонована традиційна благодійна трапеза.