В Одесі попрощалися з настоятелем Марії-Магдалининського храму

Вчора, 18 серпня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел у співслужінні міського духовенства очолив чин відспівування настоятеля Марії-Магдалининського храму міста Одеси протоієрея В'ячеслава Землянського.

Отець В'ячеслав помер 6 серпня після нетривалої хвороби, повідомляє "Православна Одеса".

Отець В'ячеслав народився в Росії, у Брянській області. У 1958 році переїхав в Україну, де 60 років пройшли у трудовій душпастирській діяльності у місті Одесі. Ніс послух іподиякона у архімандрита Боголєпа (Анцух), який згодом став архієпископом Кіровоградським і Миколаївським, а тоді він був намісником Балтського чоловічого монастиря.

Згодом прийняв священний сан, був призначений спочатку в Свято-Успенський кафедральний собор, а потім трудився в інших храмах.

"Як людина, яка має досвід роботи на цивільних підприємствах, він був чудовим господарником і будівельником храмів, у тому числі Свято-Казанського храму, який за більшовиків був складом і мав жалюгідний стан. Отець В'ячеслав багато потрудився, щоб Свято-Казанський храм прийшов у належний вигляд, після чого він був призначений в цей храм на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини, який був розташований в санаторії «Червоні Зорі»", - розповів митрополит Агафангел.

Багато років пішли на те, щоб були оформлені документи на повернення храму Церкві. Трудами отця В'ячеслава, який 28 років здійснював тут священиче служіння, відновили храм, встановили прекрасний іконостас, побудували цілий комплекс: храм на честь св. В'ячеслава Чеського, каплицю, огорожу території, трапезну, недільну школу, обладнавши тут все необхідне.

Завдяки старанним зусиллям він удостоїний багатьох церковних нагород.

6 серпня 2018 року, на 3-й день Успенського посту, після нетривалої хвороби отець В'ячеслав відійшов до Господа. Будучи в передсмертному стані, він доручав своїм клірикам продовжувати старанно нести пастирське служіння.

З благословення митрополита Агафангела заупокійну Божественну літургію звершив єпископ Арцизький Віктор, вікарій Одеської єпархії.