Патріарх Кирил нагадав православним, що віра здатна перетворювати світ

Патріарх Кирил звершив у неділю літургію під відкритим небом на головній площі Котласа в Архангельській області.

У день, коли православні християни відзначають Преображення Господнє, предстоятель РПЦ закликав "зміцнювати віру, яка може перетворювати навколишній світ", повідомляє російське інформагентство

"Господь явив перетвореного самого себе на горі Фаворській, і учні в цьому образі вчителя побачили свого сина Божого", - сказав патріарх, нагадавши зміст євангельських подій.

"Нехай Господь зміцнить нас сьогодні силою своєї благодаті, дарує нам бути учасниками цього божественного світла, мати таку віру, щоб ми могли передати її дітям, онукам, сусідам. Щоб народ наш сам перетворювався, сходячи від гіршого до кращого, тому що тільки такий рух вгору, до неба, до Бога, людської досконалості, є справжнє перетворення", - підкреслив патріарх Кирил.

Після богослужіння предстоятель РПЦ освятив плоди - яблука і виноград.