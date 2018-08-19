У день Преображення Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Сьогодні, 19 серпня, у день Преображення Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до численних вірян зі словом проповіді. Архіпастир розповів про подію Преображення Господнього на горі Фавор та пояснив, яке значення воно має для духовного життя християн. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Спаситель показав нам славу Свого Божества і показав нам, як ми можемо самі преображати себе, тобто який шлях ми повинні обрати для того, щоб самим преображатись в цьому житті від гіршого до кращого. Це – молитва. Спаситель став на молитву, і коли Він молився, “обличчя Його засяяло наче сонце, і одяг став блискучим, як сніг” (Мф. 17:2). Під час молитви людина з’єднується з Богом. Вона стає ближчою до Бога. Молитва повертає нас до Творця, і ми бачимо, наскільки ми можемо вмістити в себе Божественне Сяйво, що виходить від Божества на всяке творіння", - сказав митрополит Онуфрій.

Під час богослужіння Предстоятель звершив ієрейську хіротонію над дияконом Віталієм Петронюком, кліриком храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці селища Багрин Київської області.

За Божественною Літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Наприкінці богослужіння Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив освячення винограду нового врожаю та інших плодів.