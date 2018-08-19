У Підмосков'ї віруючі привезли на богослужіння своїх котів
13:45, 19 серпня 2018Православ`я
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Віруючі прийшли на богослужіння разом зі своїми котами / Фото Костянтина Гудкова / foma.ru
У суботу 18 серпня в Іллінському храмі села Лемешово поруч з підмосковним Подільськом відбувся молебень про збереження творіння Божого, присвячений тваринам.
Віруючі завітали на богослужіння разом зі своїми котами і кішками, повідомляє сайт журналу "Фома".
Фото Костянтина Гудкова
— Ми молимося про людей, які по своєму милосердю готові ділитися любов'ю з нещасними собаками і кішками, позбавленими даху, і брати участь у їх порятунку, — сказав настоятель храму протоієрей Петро Динніков.
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
По закінченні молебню отець Петро окропив тварин свяченою водою.
При храмі в Лемешово діє притулок-шпиталь для собак і кішок, і кожен бажаючий зміг пожертвувати їм корм.
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
Фото Олександра Авілова/Агентство «Москва»
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