У селі на Житомирщині освятили новий храм УПЦ

На Житомирщині пройшов архієрейський чин освячення престолу нового храму.

У селі Велика П'ятигорка Житомирської області 18 серпня освятили Свято-Хрестовоздвиженський храм, повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

Чин освячення очолив митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим. Після цього владика звершив Божественну Літургію у співслужінні духовенства Бердичівського благочиння.

«Ця подія єднає нас з Богом, зі стражданнями Христа, за якими було Воскресіння, – розповів у своїй проповіді митрополит Никодим. – Його жертва була заради нас і ми повинні приносити свою молитву – свою жертву Господу – це живе спілкування душі з Богом».

За богослужінням разом зі священством молилися жителі села, меценати будівництва храму, численні гості.

Владика Никодим подякував настоятелю храму протоієрею Олександру Худякову за праці у зведенні храму та нагородив його правом носіння хреста з прикрасами.