Священики УПЦ освятили центр Одеси після ЛГБТ-параду

Голова Місіонерського відділу Одеської єпархії протоієрей Олег Мокряк 18 серпня освятив Приморський бульвар після того, як цього дня ним пройшлися маршем представники руху ЛГБТ.

Зокрема священик кропив святою водою людей та бульвар, пояснюючи це тим, що очищує його після так званого «фестивалю ЛГБТ-культури», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на odessamedia.

Протоієрей Олег Мокряк разом із вірянами пройшлися від пам’ятника Дюку де Рішельє до Одеської мерії.