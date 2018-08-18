Напередодні свята Преображення Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі
22:15, 18 серпня 2018Православ`я
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Напередодні свята Преображення Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння / news.church.ua
Напередодні свята Преображення Господнього, 18 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Завтра Предстоятель УПЦ звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 8:30. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Напередодні свята Преображення Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
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