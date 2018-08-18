Капелани УПЦ беруть участь у міжнародному військовому паломництві до святої гори Грабарки у Польщі

Напередодні свята Преображення Господнього, 17 серпня, розпочався традиційний хресний хід православних до святої гори Грабарки, у якому бере участь делегація Української Православної Церкви.

Мета ходу — зміцнити відносини між духовенством і військовими України та Польщі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Делегацію УПЦ, із благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія та голови Синодального відділу УПЦ по взаємодії із Збройними Силами України митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина, до якої увійшли також українські військові, очолив голова військового відділу Володимир-Волинської єпархії протоієрей Олексій Шаран.

Мета паломництва, як відзначили у прес-службі військового відділу УПЦ, відображена у запрошенні Польської Православної Церкви. «Глибоко віримо, що спільна перша хресна хода (паломництво) військових, дасть можливість молитовного єднання і продовження співробітництва між духовенством та військовими наших держав», — зазначається у листі.

Зокрема військових і капеланів УПЦ взяти участь у міжнародному паломництві запросив Православний Ординаріат Війська Польського та головний військовий священик Польської Православної Церкви архієпископ Вроцлавський і Щетинський Георгій.

Гора Хрестів Грабарка розташована поруч з однойменним селом у Підляському воєводстві Польші. Ще з початку XVIII ст. під час різних епідемій люди зцілювались водою з місцевого джерела. Згодом виникла традиція спорудження хрестів на вершині святої гори Грабарки, а сьогодні вона є місцем постійного паломництва віруючих християн.