Патріарх Кирил уперше прибув на архіпелаг Нова Земля

У п'ятницю, 17 серпня, розпочався Первосвятительський візит Патріарха Кирила в північні єпархії РПЦ.

Вперше в історії Предстоятель Руської Православної Церкви відвідує архіпелаг Нова Земля - Арктичне благочиння Нарьян-Марської єпархії Архангельської митрополії, повідомляє сайт patriarchia.ru.

У ході візиту Патріарх відвідав храм святителя Миколая Чудотворця в селищі Белуш’я Губа — адміністративному центрі архіпелагу. Дерев'яний храм, який є самим північним на території Росії, був побудований у 2006 році на пожертвування новоземельців.

На східцях церкви Патріарх Кирил звершив молебень.

Владика також поспілкувався з дітьми, які проживають на Новій Землі, які подарували йому керамічну фігурку білого ведмедя і квіти новоземельської тундри.

До революції на Новій Землі було дві церкви: святителя Миколая Чудотворця у стійбищі Малі Кармакули (побудована у 1888 році) і святої мучениці Олександри у стійбищі Белуш’я Губа, яка виконувала також функції школи і аптеки (побудована у 1913 році). У радянський час церковне життя на архіпелазі перервалося.