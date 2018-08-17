На Закарпатті сотні вірян УПЦ пройшли хресною ходою з молитвою про мир в Україні

23:25, 17 серпня 2018
Православ`я
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У Рахові відбувся хресний хід на честь 1030 ліття Хрещення Русі / orthodoxkhust.org.ua

У хресній ході взяли участь священники Рахівського благочиння УПЦ, а також сотні вірян району та жителів міста, повідомляє сайт Хустської єпархії УПЦ.

/ orthodoxkhust.org.ua

Хресній ході передувало звершення Божественної літургії за мир та благодать в Україні. Літургія відбулася у Свято-Хресто-Воздвиженському храмі.

/ orthodoxkhust.org.ua

Потім вулицями Рахова співаючи молитви й піснеспіви, пронесли хоругви, Святе Євангеліє, Хрест, ікони та місцево шановані святині.

/ orthodoxkhust.org.ua

На головних перехрестях міста священики читали Святе Євангеліє та окропляли місто святою водою.

/ orthodoxkhust.org.ua

Закінчився Хресний хід на площі перед Свято-Духівським храмом молебнем за мир, за Богом бережену державу Україну, її владу, воїнів та за всіх людей.

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