На Закарпатті сотні вірян УПЦ пройшли хресною ходою з молитвою про мир в Україні

У Рахові на Закарпатті 14 серпня відбувся хресний хід на честь 1030 ліття Хрещення Київської Русі з молитвою за мир та благодать в Україні.

У хресній ході взяли участь священники Рахівського благочиння УПЦ, а також сотні вірян району та жителів міста, повідомляє сайт Хустської єпархії УПЦ.

Хресній ході передувало звершення Божественної літургії за мир та благодать в Україні. Літургія відбулася у Свято-Хресто-Воздвиженському храмі.

Потім вулицями Рахова співаючи молитви й піснеспіви, пронесли хоругви, Святе Євангеліє, Хрест, ікони та місцево шановані святині.

На головних перехрестях міста священики читали Святе Євангеліє та окропляли місто святою водою.

Закінчився Хресний хід на площі перед Свято-Духівським храмом молебнем за мир, за Богом бережену державу Україну, її владу, воїнів та за всіх людей.