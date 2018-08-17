До Гомеля з Італії буде принесена частка мощей святої Параскеви П'ятниці
22:41, 17 серпня 2018Православ`я
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Свята мучениця Параскева, нареченная П'ятницею, жила в III столітті в Іконії / pravmir.ru
Велика святиня — ковчег з часткою мощей святої великомучениці Параскеви П'ятниці — прибуде 18 серпня до Петро-Павлівського кафедрального собору міста Гомеля для молитовного поклоніння віруючих.
Жителі і гості Гомеля отримають можливість поклонятися святій, просячи для себе і своїх близьких здоров'я як душевного, так і тілесного, повідомляє офіційний портал БПЦ.
Варто зазначити, що свята Параскева здавна користувалася у слов'янських землях, зокрема і на Білій Русі, особливою любов'ю і шануванням як помічниця у землеробських працях і жіночих турботах.
Святиню доставить до Гомеля з кафедрального собору міста Джераче у Калабрії (Італія) єпископ Локрі і Джераче Франческо Олива.
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