До Гомеля з Італії буде принесена частка мощей святої Параскеви П'ятниці

Велика святиня — ковчег з часткою мощей святої великомучениці Параскеви П'ятниці — прибуде 18 серпня до Петро-Павлівського кафедрального собору міста Гомеля для молитовного поклоніння віруючих.

Жителі і гості Гомеля отримають можливість поклонятися святій, просячи для себе і своїх близьких здоров'я як душевного, так і тілесного, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Варто зазначити, що свята Параскева здавна користувалася у слов'янських землях, зокрема і на Білій Русі, особливою любов'ю і шануванням як помічниця у землеробських працях і жіночих турботах.

Святиню доставить до Гомеля з кафедрального собору міста Джераче у Калабрії (Італія) єпископ Локрі і Джераче Франческо Олива.