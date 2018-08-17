Митрополит Антоній привітав Предстоятеля УПЦ з 4-ю річницею інтронізації (рос.)

Поздравительное слово митрополита Антония (Паканича).

"Знаю Блаженнейшего Митрополита Онуфрия уже много лет. И все эти годы меня неотступно преследует одно ощущение: рядом с ним всегда тепло и легко.

Он может согреть по-отечески каждого приходящего к нему, найти теплое слово, вместе помолчать или искренне, задорно посмеяться – у него это получается совершенно просто и естественно, как бы само по себе.

И сразу все проблемы куда-то исчезают, растворяются, делаются незначительными и неважными.

Не перестаю восхищаться этой способностью владыки.

Но при всей своей легкости и доброте Блаженнейший никогда не свернет с верного спасительного курса. Он никогда не сделает шаг, уводящий его от главной цели христианина. Ему не занимать в этом крепости и стойкости.

Он сродни цветку подсолнуха, поворачивающемуся за солнцем, непрестанно следует за Христом и никогда не меняет своего курса. Какие бы обстоятельства ни возникали, чего бы это ни стоило, он всегда и везде смотрит на Спасителя.

А это редкое и ценное качество.

Не зря на Афоне монахи говорят: «Сам Бог послал вам Предстоятеля в такое сложное время».

Они увидели в нем простоту и стойкость, всеобъемлющую любовь ко Христу и людям. Нашей Церкви несказанно повезло иметь такого Предстоятеля.

Несмотря ни на какие трудности и внешнее давление, Блаженнейший никогда не теряет мирного духа, спокойствия, радости и всецелого упования на Господа.

Он уверенно ведет Церковь в спасительную гавань.

У него среди самой холодной зимы всегда на душе лето. Он никогда не унывает и не раздражается, всегда радостен и добр.

Многие верующие сегодня переживают по поводу кампании, связанной с получением томоса. С благодарностью отмечаешь готовность многомиллионной паствы защищать каноническую Церковь, храмы, Христа, ощущаешь Церковь единым организмом. Это трогает и укрепляет.

Хочу всех поблагодарить за этот порыв и сказать: «Воистину с нами Бог», потому что у штурвала нашей Церкви такой капитан, с которым никакие штормы, бури, шквалы не страшны. Он обязательно выведет с Божьей помощью наш Корабль из всех перипетий.

Церковь была, есть и будет до скончания века.

Многая и благая лета нашему Предстоятелю!".

"Православная жизнь"