УПЦ молитовно відзначила четверту річницю інтронізації Митрополита Онуфрія

16:32, 17 серпня 2018
Православ`я
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Божественну літургію очолив Митрополит Онуфрій / news.church.ua

У п'ятницю, 17 серпня, Українська Православна Церква урочисто відзначає День інтронізації свого Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

На честь цієї дати в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулася Божественна літургія, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Богослужіння очолив Митрополит Онуфрій. Йому співслужили митрополити, єпископи, а також численне духовенство з різних єпархій УПЦ.

Предстоятель возвів у сан митрополита трьох архієпископів. Три єпископи отримали сан архієпископа / news.church.ua

Під час малого входу з уваги до архіпастирських трудів Предстоятель возвів у сан митрополита архієпископів: Балтського і Ананьївського Олексія, Уманського і Звенигородського Пантелеімона, Сумського і Охтирського Євлогія. В сан архієпископа були возведені єпископи Бердянський і Приморський Єфрем, Бородянський Варсонофій та Фастівський Даміан.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після богослужіння Предстоятеля вітали віряни / news.church.ua

Після одпусту митрополит Бориспільський і Броварський Антоній зачитав вітальне слово Митрополиту Онуфрію від Предстоятеля РПЦ. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел від імені Священного Синоду, єпископату, духовенства і багатомільйонної пастви Української Православної Церкви привітав Владику з четвертою річницею інтронізації.

Його Блаженство подякував архіпастирям за слова вітання, всім вірним за підтримку та молитви та благословив усіх.

Після завершення богослужіння Предстоятеля вітали присутні віряни.

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