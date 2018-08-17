В УПЦ нові митрополити та архієпископи

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій сьогодні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Блаженніший возвів у сан митрополита трьох архієпископів та трьох єпископів - у сан архієпископів.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, урочиста подія відбулась у день 4-ї річниці зведення Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів.

За архіпастирські труди Митрополит Онуфрій возвів у сан митрополита архієпископів: Балтського і Ананьївського Олексія, Уманського і Звенигородського Пантелеімона, Сумського і Охтирського Євлогія.

У сан архієпископа були возведенні єпископи: Бердянський і Приморський Єфрем, Бородянський Варсонофій, Фастівський Даміан.

За богослужінням молилися представники єпископату та духовенства Української Православної Церкви й численні віруючі. Після літургії віряни вітали свого Предстоятеля й дарували йому квіти.