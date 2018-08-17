У Facebook тисячі вірян УПЦ вітають Митрополита Онуфрія з 4-ю річницею предстоятельства

Тисячі віруючих Української Православної Церкви вітають Блаженнішого Митрополита Онуфрія з 4-ю річницею зведення на кафедру Київських Митрополитів на офіційній сторінці Центру інформації УПЦ у Фейсбук.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, у своїх привітаннях віруючі бажають Предстоятелю Української Православної Церкви, насамперед, міцного здоров'я та "многая і благая літа".

«Слава Богу за пастиря українського народу!», - пише Ірина Толочкіна.

«Любимо Вас, молимося про Вас, дякуємо Богу за такого Владику! Многая і благая літа!», - бажає Предстоятелю УПЦ Лариса Троценко.

Багато душевних і зворушливих побажань залишили й інші користувачі.

«Рідний наш Владико! Любимо Вас, сподіваємося на Ваше слово, чекаємо зустрічі з Вами. Милостивий Господь поставив Вас на служіння в тяжкий час, але Він не залишить Вас. Молитви мільйонів віруючих будуть почуті Богом і збережуть Вас у здоров'ї та добробуті», - пише Зоя Паламарчук.

«Лавра й уся Церква молиться за Блаженнішого Владику Онуфрія... Вірую в Божу допомогу святителю Христової Церкви. І щодня молюся за Блаженнішого, якого знаю та шаную як подвижника благочестя вже 40 років», - зізнається Володимир Гамаріс.

«Великий послідовник великого попередника. Многая і благая літа Блаженнішому Онуфрію, щоб продовжував своєю твердістю, мудрістю та любов'ю висвітлювати нам шлях до Спасителя», - написав Роман Вискуб.

«Господи, святая Богородиця та всі святі угодники, станьте на допомогу нашому Блаженнішому Онуфрію в його благородній місії - відновити справедливість та мир в Україні! Многая-многая літа!», - пише Зоя Гандзюк.

«Зовсім недавно перед Божественною літургією, яку очолював наш Блаженніший Митрополит Онуфрій, я почула, як молода жінка з почуттям сказала: «Блаженніший всю Україну тримає!» (молитва Блаженнішого, - Ред.) Краще і не скажеш! Многая і благая літа нашому Предстоятелю!», - бажає Тамара Степікова.

«Спасибі, Господи, що у своєму житті я отримую благословення від такого духовного, такого істинного молитовника. Многая і Благая літа Вам, Блаженніший Владико», - пише Тамара Крівохижа.

«Господи, Спаси і збережи його на довгі роки! Наш Архієрей міцно стоїть в істині!», - зазначає Юлія Скринська.

Користувачі Facebook продовжують вітати Предстоятеля УПЦ з четвертою річницею інтронізації. Центр інформації УПЦ запрошує приєднуватися до привітань всіх, хто щиро підтримує Блаженнішого Митрополита Онуфрія.