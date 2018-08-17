У крипту мінського храму-пам'ятника Всіх святих заклали землю з місць боїв на Курській дузі

Вчора, 16 серпня, у крипті храму-пам'ятника на честь Всіх святих у Мінську відбулася урочиста церемонія закладання капсули із землею, привезеною з місць боїв на Курській дузі.

Церемонію очолив митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі. Участь у заході взяли ветерани Другої світової, представники органів влади і традиційних релігій та конфесій Білорусі, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Захід приурочено до 75-річчя перемоги в Курській битві, що відзначатиметься 23 серпня.

Учасників урочистого заходу привітав митрополит Павел. Архіпастир закликав усіх помолитися про полеглих захисників Вітчизни, про те, "щоб Господь благословив миром наші народи і утихомирив наші серця".

За словом владики, капсула з землею, доставленою з місць, де 75 років тому йшли бої, стане символом духовної єдності народів Білорусі та Росії, нагадуванням про трагічні сторінки загальної історії, застереженням і закликом зберігати мир для майбутніх поколінь.

Митрополит Павел поспілкувався із прибулими на церемонію ветеранами, сердечно подякував їм за ратний подвиг, побажав здоров'я і довголіття та преподав архіпастирське благословення.

Патріарший Екзарх підніс молитву за упокій воїнів, полеглих у боях на Курській дузі.

На завершення всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв покладанням квітів.