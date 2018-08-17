У День Незалежності в Запоріжжі будуть молитися мовами народів, що населяють Україну

У День Незалежності України в Покровському архієрейському соборі Запоріжжя буде відслужена Божественна Літургія, на якій молитви будуть звучати не тільки традиційною церковнослов'янською мовою, але й мовами народів, що населяють Запорізьку область.

Під склепінням собору прозвучать церковнослов'янська, українська, білоруська, російська, болгарська, польська, чеська, грецька, німецька, українська, англійська та ассирійська мови. Очолить богослужіння митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.

"Господь чує молитви, які людина підносить будь-якою мовою, головне, щоб людина мала тверду щиру віру в Господа і чистоту душі. Подібно до того, як сонце сходить над землею для всіх, так і Бог виливає Свою любов на кожного з нас, і тому наш обов'язок - молитися один за одного, незалежно від національності, мови, політичних переконань", - йдеться у повідомленні прес-служби єпархії.

Після звершення інтернаціональної Божественної Літургії у Запоріжжі відбудеться загальноміський молебень за Україну. Подячні молебні з нагоди Дня незалежності України будуть відслужені у всіх храмах Запорізької єпархії УПЦ.