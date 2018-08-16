У день повернення Чудотворної ікони, іменованої “Борзнянська”, 16 серпня, на Чернігівщині відзначили повернення Борзнянської ікони Богородиці.

Цього дня Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент разом з Митрополитом Чернігівським і Новгород-Сіверським Амвросієм та Архієпископом Сєверодонецьким і Старобільським Никодимом звершили Божественну літургію в Миколаївському храмі міста Борзна. Про це повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.

За літургією співав хор духовенства Ніжинської єпархії під керівництвом протоієрея Олега Гуга.

Після читання Святого Євангелія Митрополит Амвросій звернувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Після одпусту відбулася хресна хода та молебень перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці, іменованою “Борзнянська”.

Після цього Владики, клір і паства Ніжинської єпархії щиро привітали Керуючого Ніжинською єпархією, голову Синодального інформаційно-просвітницького відділу, голову Учбового комітету при Священному Синоді Української Православної Церкви Архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента з днем народження і побажали Його Високопреосвященству всесильної допомого Божої в архіпастирському служінні Святій Церкві.

Нагадаємо, що 15 липня духовенство Ніжинської єпархії на чолі зі своїм Архіпастирем біля Миколаївського кафедрального собору м. Ніжина урочисто зустріли Чудотворну Борзнянську ікону Пресвятої Богородиці, яка протягом майже століття вважалася втраченою.