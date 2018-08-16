Напередодні інтронізації Митрополит Онуфрій очолив всеношну в Києво-Печерській лаврі
21:35, 16 серпня 2018Православ`я
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Владиці співслужили єпископи та духовенство єпархій УПЦ / news.church.ua
Напередодні Дня інтронізації Предстоятеля УПЦ в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відбулося всенічне бдіння.
Його очолив сам Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Владиці співслужили єпископи та духовенство єпархій УПЦ. Всі вони прибули в столицю, щоб привітати Предстоятеля з третьою річницею обрання на Київську митрополичу кафедру.
Інтронізація Митрополита Київського і всієї України Онуфрія відбулася у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 17 серпня 2014 року. Онуфрій був обраний Предстоятелем УПЦ на Соборі єпископів 13 серпня того ж року.
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