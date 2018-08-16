Напередодні інтронізації Митрополит Онуфрій очолив всеношну в Києво-Печерській лаврі

Напередодні Дня інтронізації Предстоятеля УПЦ в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відбулося всенічне бдіння.

Його очолив сам Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Владиці співслужили єпископи та духовенство єпархій УПЦ. Всі вони прибули в столицю, щоб привітати Предстоятеля з третьою річницею обрання на Київську митрополичу кафедру.

Інтронізація Митрополита Київського і всієї України Онуфрія відбулася у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 17 серпня 2014 року. Онуфрій був обраний Предстоятелем УПЦ на Соборі єпископів 13 серпня того ж року.