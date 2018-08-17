У Запоріжжі відкрили запис на вінчальну Божественну Літургію

00:38, 17 серпня 2018
Православ`я
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До Таїнства вінчання запрошуються православні пари, які перебувають у зареєстрованому шлюбі / hramzp.ua

Вона відбудеться 16 вересня у Свято-Покровському архієрейському соборі міста, повідомляється на сайті Запорізької єпархії УПЦ.

Очолить вінчальну Божественну Літургію митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

Відмінною особливістю вінчальної Літургії є з'єднання в одне богослужбове послідування двох Таїнств Православної Церкви - Таїнства шлюбу і причащання. Чин вінчальної Літургії сформувався ближче до XVIII століття в Елладській Православній Церкві і отримав широке поширення у Балканських Церквах. В Українській Православній Церкві урочисте богослужіння робить тільки перші кроки.

До Таїнства Шлюбу (Вінчання) запрошуються подружні пари православного віросповідання, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, віком до 35 років.

Контакти для попереднього запису можна знайти тут.

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