На Чернігівщині сотні православних зустріли Борзнянську ікону Богородиці (відео)
10:05, 16 серпня 2018Православ`я
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Зістріч Борзянської ікони Богородиці / orthodox.cn.ua
Архієпископ Климент 15 серпня очолив служіння водосвятного молебню перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці "Борзнянська" у Миколаївському кафедральному соборі Ніжина.
Після завершення молебню святиня вирушила до м. Борзни, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.
За 5 кілометрів до міста сотні борзнянців вийшли зустріти свою чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Хресним ходом святиню було перенесено до Миколаївського храму міста, де архієпископ Климент звершив всенічне бдіння у співслужінні духовенства.
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