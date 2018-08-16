На Чернігівщині сотні православних зустріли Борзнянську ікону Богородиці (відео)

Архієпископ Климент 15 серпня очолив служіння водосвятного молебню перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці "Борзнянська" у Миколаївському кафедральному соборі Ніжина. Після завершення молебню святиня вирушила до м. Борзни, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ. За 5 кілометрів до міста сотні борзнянців вийшли зустріти свою чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Хресним ходом святиню було перенесено до Миколаївського храму міста, де архієпископ Климент звершив всенічне бдіння у співслужінні духовенства.

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