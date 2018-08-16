Унікальний брянський храм з горою і печерою всередині відзначив 200-річчя

Цього року відзначає 200-річний ювілей унікальний храм – Спасо-Преображенська церква у селі Творишичі Жирятинського району Брянської області Росії.

Храм безкупольний, в еклектіко-готичному стилі. У плані нагадує корабель. Але особливо цікавий інтер'єр церкви – всередині створена імітація гори Фавор, а по всьому периметру храму розташований балкон для хору, повідомляє "Брянський об'єктив".

Закладений він був у 1818 році поміщицею села Кокін Варварою Миколаївною Безобразовою (уродженою Тютчевою – тіткою поета) у пам'ять про рано померлого чоловіка і сина Олександра, підпоручика гвардійської артилерії, загиблого в Тарутинському бою з французами 6 жовтня 1812 року.

Залишившись одна, без чоловіка і єдиного сина-спадкоємця, Варвара Безобразова всі кошти від своїх маєтків витратила на будівництво храму в Творишичах.

Зразком для брянського храму стала Преображенська церква поблизу Троїце-Сергієвої лаври. Проте цей храм до нас не дійшов, тому брянське диво в камені – єдине у своєму роді.

У східній двоповерховій частини інтер'єру представлена імітація гори Фавор, де за Євангелієм відбулося Преображення Господнє. Всередині «гори» розміщується «печера» - близька до овальної у плані приділ Воскресіння Лазаря, який нагадував про те, що сталося диво. Вхід до вівтаря був влаштований через прохід у центрі «гори», а також справа, з-під галереї.

За свідченнями очевидців, перед Великоднем схили «гори» покривалися піском і засівалися житом, яке всходило до свята. У радянський час храм був діючим. Відкритий він і зараз.