У Святогірській лаврі Успенський піст почали з хресного ходу і водосвятного молебню на Дінці

02:12, 16 серпня 2018
Православ`я
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У Святогірській лаврі Успенський піст почали з хресного ходу / svlavra.church.ua

У перший день Успенського посту і день святкування Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, 14 серпня, після закінчення Божественної літургії з Успенського собору Святогірської лаври відбувся хресний хід на берег Сіверського Дінця.

На березі в каплиці було звершено чин малого водосвяття, повідомляється на сайті обителі.

/ svlavra.church.ua

Молебень очолив намісник Лаври митрополит Святогірський Арсеній у співслужінні лаврської братії. За богослужінням співав хор Святогірської лаври.

/ svlavra.church.ua

По шляху проходження хресного ходу назад в обитель духовенством відбувалося освячення меду прибулих прочан і учасників Святогірської ярмарки.

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