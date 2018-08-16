У Святогірській лаврі Успенський піст почали з хресного ходу і водосвятного молебню на Дінці
02:12, 16 серпня 2018Православ`я
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У Святогірській лаврі Успенський піст почали з хресного ходу / svlavra.church.ua
У перший день Успенського посту і день святкування Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, 14 серпня, після закінчення Божественної літургії з Успенського собору Святогірської лаври відбувся хресний хід на берег Сіверського Дінця.
На березі в каплиці було звершено чин малого водосвяття, повідомляється на сайті обителі.
Молебень очолив намісник Лаври митрополит Святогірський Арсеній у співслужінні лаврської братії. За богослужінням співав хор Святогірської лаври.
По шляху проходження хресного ходу назад в обитель духовенством відбувалося освячення меду прибулих прочан і учасників Святогірської ярмарки.
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