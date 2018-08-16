Розпочав роботу сайт для паломників про принесення мощей Спиридона Триміфунтського у Росію

Розпочав роботу офіційний сайт, присвячений принесенню у Росію десниці (правої руки) святителя Спиридона Триміфунтського, яку з 24 серпня по 15 жовтня пронесуть 12 регіонами Росії.

Святиня з благословення патріарха Кирила буде доставлена з місця постійного перебування – грецького острова Корфу, повідомляє сайт журналу «Фома».

Вклонитися святині можна буде у 12 регіонах: Краснодарі, Єкатеринбурзі, Красноярську, Кемерово, Московській області, Тулі, Санкт-Петербурзі, Твері, Саратові, Чебоксарах, Ярославлі та Москві.

Для зручності вірян, а також ЗМІ, створений спеціальний сайт, на якому буде розміщуватися вся оперативна інформація про графік перебування мощей у містах, часу і порядку доступу до святині.

Також на сайті можна ознайомитися із життям святителя Спиридона та свідоцтвами про його чудеса.