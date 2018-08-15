Видано «Положення про монастирі та чернецтво» для православних ігуменів і насельників

Синодальним відділом з монастирів і чернецтва РПЦ видано «Положення про монастирі та чернецтво».

Перший проект документа був підготовлений у Церкві ще у 2012 році, однак знадобилася його переробка, повідомляє сайт журналу "Фома".

У 2014 році у єпархії була розіслана нова версія проекту Положення, яка була доступна для публічного обговорення і зібрала понад 500 відгуків.

Підсумкова версія цього документа була прийнята на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 30 листопада 2017 року.

Положення є загальним керівництвом для архіпастирів у їхньому піклуванні про монастирі, для ігуменів та ігумень обителей, а також для усіх насельників монастирів і бажаючих вступити на шлях чернечого життя.

Придбати видання можна у канцелярії Синодального відділу з монастирів і чернецтва у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі та Зачатівському жіночому монастирі Москви.