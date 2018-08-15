Корабель-церква «Андрій Первозванний» відправився у місіонерський рейс Сибіром

У чергову дорогу до жителів віддалених сибірських селищ відправився 15 серпня з Новосибірська корабель-церква «Святий апостол Андрій Первозванний».

Щорічно в рамках духовно-просвітницької та благодійної місії судно ходить вгору і вниз по течії Обі, швартуючись у важкодоступних населених пунктів, повідомляє сайт Новосибірської митрополії РПЦ.

Команду корабля-церкви, створеного митрополією за підтримки регіональної влади, становлять священнослужителі, лікарі різних спеціальностей, соцпрацівники, які надають мешканцям далеких селищ духовну, лікарську та соціальну допомогу вже 22 роки поспіль.

У нинішньому році учасники місії планують відвідати верхів'ї Обі — Сузунський, Ординський, Іскитимський та Новосибірський райони області.

Наставляючи на причалі «Річковий вокзал» у далекий шлях команду корабля-церкви, митрополит Новосибірський і Бердський Тихон зазначив, що сільські жителі з нетерпінням чекають на них.

Корабель-церква «Святий апостол Андрій Первозванний» буде відвідувати віддалені сибірські селища з 15 по 31 серпня.