На Вінниччині 15 тисяч вірян УПЦ звершили Хресний хід на Іосафатову долину (фото)

На Вінниччині 15 серпня відбувся традиційний Хресний хід на Іосафатову долину, до місця явлення у 1923 році Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ, Хресний хід очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Разом з владикою Симеоном у ході взяли участь архієре та священики з різних єпархій УПЦ та близько 15 тисяч вірян (за даними правоохоронних органів).

Багатотисячний хід вирушив на Іосафатову долину з села Голинченці, від храму святого великомученика Димитрія Солунського. Під час ходу багато людей несли хрести – маленькі і великі, – щоби встановити їх на долині.

Після того, як Хресний хід прийшов на долину, розпочалась урочиста Божественна літургія.

По закінченні богослужіння і вітальних слів люди ще довго не розходилися, співали молитви, встановлювали нові хрести, брали воду з цілющого джерела.