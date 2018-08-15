На Вінниччині 15 тисяч вірян УПЦ звершили Хресний хід на Іосафатову долину (фото)

17:16, 15 серпня 2018
Православ`я
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15 тисяч вірян УПЦ звершили Хресний хід / orthodox.vinnica.ua
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Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ, Хресний хід очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Разом з владикою Симеоном у ході взяли участь архієре та священики з різних єпархій УПЦ та близько 15 тисяч вірян (за даними правоохоронних органів).

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Багатотисячний хід вирушив на Іосафатову долину з села Голинченці, від храму святого великомученика Димитрія Солунського. Під час ходу багато людей несли хрести – маленькі і великі, – щоби встановити їх на долині.

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Після того, як Хресний хід прийшов на долину, розпочалась урочиста Божественна літургія. 

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По закінченні богослужіння і вітальних слів люди ще довго не розходилися, співали молитви, встановлювали нові хрести, брали воду з цілющого джерела.

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