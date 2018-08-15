Синод Елладської Православної Церкви скасував автономний статус скитів

Священний Синод Елладської Православної Церкви скасував автономний статус чернечих скитів.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на грецьке інформаційне агентство "Ромфея".

Священний Синод Елладської Православної Церкви направив в Афінську архієпископію, митрополичі єпархії та монастирі Священного Синоду енцикліку про поправки до статуту Елладської Православної Церкви Греції.

Досі скитські чернечі громади, які оголошували себе «пустелями» («ісіхастірія»), поминаючи за богослужінням ім'я місцевого митрополита, при цьому користувалися повною незалежністю від нього. Надалі, згідно з рішенням Священного Синоду, «пустелі», про які йде мова, будуть перебувати під наглядом і контролем митрополита, від якого відтепер вони залежать, як й інші монастирі.

Згідно з новим церковним законодавством буде здійснюватися фінансовий контроль з боку місцевого митрополита, в той час як інше втручання з його боку також буде можливим.

Елладська Православна Церква, одночасно прагнучи у своїй енцикліці заспокоїти скитскую братію, тим не менш, поклала кінець їх автономії та їх незалежному функціонуванню. Попри те, що в енцикліці підкреслюються позитивні аспекти цього рішення, очікується негативна реакція та протести з боку ченців проти нового законодавства.