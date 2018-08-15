В Одесі православна громада провела Всеукраїнський фестиваль «У тиші» для нечуючих

Православна громада Єлисаветинської парафії Одеси на честь свого 5-річчя провела Всеукраїнський фестиваль «У тиші» для нечуючих православних християн з усієї України.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, форум також був присвячений 100-річчю з дня мученицького подвигу великої княгині Єлисавети.

Вперше фестиваль був проведений два роки тому в Дніпропетровській області. Цьогоріч гостинно відчинив свої двері учасникам фестивалю Іверський чоловічий монастир Одеси.

5 років тому митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел благословив протоієрея Святослава Мінаєва на будівництво особливого храму для нечуючих парафіян, враховуючи особливості їхнього психологічного сприйняття богослужіння. Дерев’яний храм на честь великої княгині мучениці Єлисавети був освячений 5 років тому.

Поступово там з’явилися особливі ікони, пов’язані з євангельською подією зцілення глухої людини. До 5-річчя громади була написана унікальна ікона, де слова людей, які зверталися до Христа, зображені на жестовій мові. Цю ікону повісили в храмі напередодні свята.

90 учасників із 8 міст України та Молдови дізнавалися про Одесу, як православне місто, помолилися біля його святинь, об’єдналися у Чаші Христовій за літургією, яку священнослужителі та перекладачі супроводжували жестовим перекладом. Про значимість подвигу великої княгині Єлизавети Федорівни організатори розповіли за допомогою виставки.

Протягом декількох днів учасники мали змогу поспілкуватися на актуальні теми з життя православних нечуючих християн. Молоді громади переймали досвід православних громад з багаторічним стажем.