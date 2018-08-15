У Білорусі православні звершили 457-кілометровий велопробіг по святим місцям

На території парафії храму Різдва Пресвятої Богородиці в агромістечку Урицьке Гомельського району (Білорусь) завершився традиційний велопробіг по святих місцях Гомельщини.

За вісім днів учасники велопробігу подолали 457 кілометрів, повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви.

Після Божественної літургії настоятель храму протоієрей Артемій Кривицький провів для гостей екскурсію по храму та звершив подячний молебень.

Кожен учасник отримав пам'ятний подарунок.