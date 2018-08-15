Священик УПЦ став лауреатом міжнародного літературно-музичного фестивалю "Інтереальність"
14:03, 15 серпня 2018Православ`я
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Священик став лауреатом фестивалю «Інтереальність» / hramzp.ua
Священик В'ячеслав Власенко став лауреатом престижного міжнародного літературно-музичного фестивалю «Інтереальність», який відбувся 11-12 серпня в Києві.
Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, перше місце у номінації «авторська пісня» було присуджено йому за пісню «О Господи!». На нагородженні твір було представлено в дуеті зі скрипалем імпровізатором Анатолієм Собокарем.
Фестиваль проходив у галереї «Висоцький» на Воздвиженці. Зібрав авторів з різних країн (України, Білорусі, Росії, Бельгії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки).
Другий день читання проходили на мальовничому березі Дніпра на теплоході Богдан Хмельницький.
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