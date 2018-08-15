Священик УПЦ став лауреатом міжнародного літературно-музичного фестивалю "Інтереальність"

Священик В'ячеслав Власенко став лауреатом престижного міжнародного літературно-музичного фестивалю «Інтереальність», який відбувся 11-12 серпня в Києві.

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, перше місце у номінації «авторська пісня» було присуджено йому за пісню «О Господи!». На нагородженні твір було представлено в дуеті зі скрипалем імпровізатором Анатолієм Собокарем.

Фестиваль проходив у галереї «Висоцький» на Воздвиженці. Зібрав авторів з різних країн (України, Білорусі, Росії, Бельгії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки).

Другий день читання проходили на мальовничому березі Дніпра на теплоході Богдан Хмельницький.