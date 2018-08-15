Якщо людина знаходиться в полоні гріха, то Томос їй не допоможе - Митрополит Онуфрій

Нам потрібно «отримати Томос» від Бога – аби Він подав нам прощення гріхів.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді у перший день Успенського посту, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Архіпастир зазначив, що «усі розмови про Томос – це пастки, через які нас хочуть зробити обмеженими, людьми другого сорту». За словами Його Блаженства, християнин стає вільним по-справжньому, тільки тоді, коли відмовляється від гріховного життя.

«Якщо заплутаний у гріхах по руках і ногах, то ніякий Томос мені не допоможе, – наголосив Предстоятель, – тому що спасається людина через покаяння, через особистий подвиг, і ніхто замість мене цього не може зробити».

Він закликав бути уважними до свого спасіння, молитися Богові, хранити ту чистоту віри, яку одержали від своїх предків.

«Це наше священне завдання, – підкреслив Його Блаженство. – Не засуджуючи нікого, ми повинні йти шляхом, який веде людину прямо до Бога». Владика підкреслив, що християнину необхідно понад усе думати про особисте спасіння, слід бути вірним Богові та не проміняти цю вірність на «чечевичну похльобку».

«Нам потрібно отримати Томос від Бога – аби Він подав нам прощення гріхів. Тоді ми будемо вільними в дійсності», – зазначив Блаженніший владика.