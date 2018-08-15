Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у Свято-Аннинському жіночому монастирі на Буковині

З нагоди святкування Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього та Дня пам'яті святих мучеників Маккавеїв, 14 серпня Митрополит Київський і всієї України Онуфрій провів Божественну літургію у Свято-Аннинському жіночому монастирі, який знаходиться у Вашківцях Вижницького району Чернівецької області.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Предстоятелю УПЦ співслужили митрополити, архієпископи і єпископи єпархій, гості у священному сані та духовенство обителі. В честь святих Маккавеїв було освячено нижній храм центрального собору монастиря.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся з проповіддю до прихожан і паломників, присутніх на престольному святі Свято-Аннінської обителі. За богослужінням була звершена сугуба молитва про мир в Україні. Після відпусту Владика освятив мед і трави, а на завершення окропив паству святою водою та благословив усіх.