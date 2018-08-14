В Одесі віруючих та духовенство УПЦ не допустили на богослужіння в храм

У день свята Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, 14 серпня, віруючих та духовенство Одеської єпархії Української Православної Церкви не допустили здійснювати богослужіння в храмі на честь святих Кирила і Мефодія при Одеській військовій академії.

Натомість капеланів УПЦ КП та УГКЦ безперешкодно пропустили на територію академії, повідомляє Інформаційно-просвтницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

За словами настоятеля храму протоієрея Сергія Дмитрієва, вперше за 15-річну історію парафії духовенство та вірян УПЦ вранці військові просто не пропустили на КПП академії, пояснивши це «усним наказом» начальства.

«На території Одеської військової академії проходить з’їзд військових капеланів Київського Патріархату та греко-католицької Церкви, які вчора в ультимативній формі зажадали відкрити храм Української Православної Церкви і служити разом із ними Божественну літургію», - додав він.

Настоятель храму УПЦ відмовився, оскільки це, як він підкреслив, «забороняють канонічні правила», зазначивши: «У цей момент історичного буття ми разом служити не можемо». Але запропонував військовим капеланам просто помолитися в храмі. Представники Київського Патріархату заявили, що все одно вони зайдуть завтра в храм і будуть здійснювати там богослужіння.

Як результат, духовенство і численні віруючі УПЦ змушені були у день свята піднести молитви та здійснити освячення своїх приношень за межами храму. З благословення митрополита Агафангела, молебень на освячення нового меду здійснив єпископ Діодор, вікарій Одеської єпархії.

У прес-службі Одеської єпархії УПЦ заявили, що «вірним і священнослужителям Української Православної Церкви фактично перешкодили здійснювати релігійний обряд, а це - порушення 35-ої статті Конституції України» про право на свободу світогляду і віросповідання та відправлення ритуальних обрядів. Окрім того, будь-які накази керівництва академії мають будуть надані духовенству у письмовій формі за 10 днів до набрання чинності.