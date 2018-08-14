В Одесі віруючих та духовенство УПЦ не допустили на богослужіння в храм

14:20, 14 серпня 2018
Православ`я
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В Одесі духовенству та вірянам Української Православної Церкви заборонили звершувати богослужіння в храмі / eparhiya.od.ua

У день свята Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, 14 серпня, віруючих та духовенство Одеської єпархії Української Православної Церкви не допустили здійснювати богослужіння в храмі на честь святих Кирила і Мефодія при Одеській військовій академії.

Натомість капеланів УПЦ КП та УГКЦ безперешкодно пропустили на територію академії, повідомляє Інформаційно-просвтницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

За словами настоятеля храму протоієрея Сергія Дмитрієва, вперше за 15-річну історію парафії духовенство та вірян УПЦ вранці військові просто не пропустили на КПП академії, пояснивши це «усним наказом» начальства.

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«На території Одеської військової академії проходить з’їзд військових капеланів  Київського Патріархату та греко-католицької Церкви, які вчора в ультимативній формі зажадали відкрити храм Української Православної Церкви і служити разом із ними Божественну літургію», - додав він.

Настоятель храму УПЦ відмовився, оскільки це, як він підкреслив, «забороняють канонічні правила», зазначивши: «У цей момент історичного буття ми разом служити не можемо». Але запропонував військовим капеланам просто помолитися в храмі. Представники Київського Патріархату заявили, що все одно вони зайдуть завтра в храм і будуть здійснювати там богослужіння.

Як результат, духовенство і численні віруючі УПЦ змушені були у день свята піднести молитви та здійснити освячення своїх приношень за межами храму. З благословення митрополита Агафангела, молебень на освячення нового меду здійснив єпископ Діодор, вікарій Одеської єпархії.

У прес-службі Одеської єпархії УПЦ заявили, що «вірним і священнослужителям Української Православної Церкви фактично перешкодили здійснювати релігійний обряд, а це - порушення 35-ої статті Конституції України» про право на свободу світогляду і віросповідання та відправлення ритуальних обрядів. Окрім того, будь-які накази керівництва академії мають будуть надані духовенству у письмовій формі за 10 днів до набрання чинності.

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