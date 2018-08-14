В УПЦ моляться за загиблими і постраждалими у страшному ДТП на Запоріжжі

У Запорізькій і Бердянській єпархіях УПЦ моляться за загиблими і постраждалими в ДТП у Василівському районі

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука відвідав постраждалих в результаті ДТП у Василівському районі, які перебувають на лікуванні в медичних закладах Запоріжжя. На місці події страшної трагедії клірики Бердянської єпархії відслужили панахиду. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

12 серпня після Божественної літургії під час візиту до лікарні митрополит Лука помолився за здоров’я постраждалих в аварії, а також помазав їх єлеєм.

За повідомленнями єпархії, одним з пацієнтів виявився колишній клірик Запорізької єпархії священик Анатолій Поліщук. Отець Анатолій розповів владиці про подробиці страшної катастрофи, свідком якої він став. Митрополит втішив отця Анатолія і побажав йому якнайшвидшого одужання.

У 5-й міській лікарні, де також перебувають жертви ДТП, митрополит Лука детально розпитав про стан хворих, а також повідомив про готовність єпархії виділити їм необхідну матеріальну допомогу.

З благословення митрополита Луки в храмах єпархії звершуються молебні за здоров’я постраждалих у Василівській автокатастрофі, та про упокій загиблих в результаті трагедії.

11 серпня єпископ Бердянський і Приморський Єфрем у кафедральному соборі Різдва Христового Бердянська відправив заупокійну літію про потерпілих і загиблих в ДТП у Василівському районі.

Архіпастир разом з духовенством та віруючими Бердянської єпархії висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

На місці страшної трагедії була відслужена панахида, яку очолив настоятель храму великомучениці Варвари пгт. Степногорск протоієрей Сергій Малюк.

Нагадаємо, що 10 серпня, близько 14:30, на автодорозі «Харків-Сімферополь» біля села Кам’янське, Василівського району сталося смертельне зіткнення вантажівки з маршруткою. КамАЗ, що рухався в напрямку Василівки, виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку. Під час катастрофи в салоні мікроавтобуса знаходилося близько 20 пасажирів. В результаті аварії на місці загинуло п’ятеро дітей і один дорослий. Ще одна дитина померла на наступний ранок в лікарні. А також, ще 12 людина перебуває в лікарні у важкому стані.