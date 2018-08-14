На Волині священики УПЦ відспівали загиблого на Сході воїна Сергія Цепуха

У неділю, 12 серпня, у селі Видерта Камінь-Каширського району попрощались із загиблим у зоні військової операції на Сході України воїном Сергієм Цепухом.

Очолив чин відспівування місцевий благочинний протоієрей Стефан Михалюк, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Камінь-Каширської округи Волинської єпархії.

Сергій Михайлович Цепух, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади 1992 року народження, загинув уночі 9 серпня поблизу Мар’їнки.

Народився Сергій у селі Видерта, завершивши навчання у школі, вступив у медичний коледж у Рівному. Згодом працював у військовому госпіталі міста Дніпра. З квітня 2018 р. у званні солдата служив військовим фельдшером.

Після завершення похорону священики відвідали могилу ще одного загиблого на Донбасі уродженця цього села – Дмитра Герасимика, котрий загинув 4 роки тому – 17 серпня 2014. Тут звершили поминальну літію. Отець благочинний, який очолював соборну заупокійну молитву, звернувся зі словом втіхи до усіх присутніх і закликав не забувати в своїх молитвах про спочилих солдатів.