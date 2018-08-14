У Торецьку дві недільні школи провели футбольний матч

Минулої неділі в місті Торецьк Донецької області відбулася товариська футбольна зустріч команд недільних шкіл «Лествиця» при Макаріївському храмі і «Бджілка» при Спиридонівському храмі.

На поле команди вивели настоятелі храмів протоієрей Георгій Клапчук і протоієрей Георгій Федорчук, повідомляє офіційний сайт Горлівської і Слов'янської єпархій.

Обов'язки судді виконував паламар Макаріївського храму Георгій Скляренко, у минулому професійний футболіст. Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь команди «Лествиця».

«Для мене радісно, що діти тягнуться до спорту. Їм дуже подобається грати у футбол, і ми плануємо розвивати команду», - зазначив отець Георгій.