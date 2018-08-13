Опубліковано календар Успенського посту на 2018 рік (інфографіка)

Успенський піст - кульмінація літа, два тижні духовної і фізичної підготовки до одного з найулюбленіших в народі свят - Успіння Пресвятої Богородиці.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ опублікував календар харчування на кожен день.

Відомо, що Діва Марія усе земне життя дотримувалася суворої помірності в їжі, а за три дні до свого Успіння перестала вживати їжу і лише пила воду. Таким чином, накладаючи на себе обмеження Успенського посту віруючі наслідують Саму Богородицю.

Успенський піст за суворістю можна порівняти з Великим постом. Його початок і закінчення мають фіксовані календарні дати. Початок 14 серпня, закінчення 27 серпня.

На Успенський піст припадають два великих свята, відомих в першу чергу за своїми “народним” назвами. У церковному календарі — Походження (винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього («Медовий Спас» в народі) і Преображення Господнє («Яблучний Спас»). Перше з них пов’язане з древнім звичаєм виносити на вулиці і дороги Чесне Древо Хреста для відрази від хвороб, яких багато бувало саме в серпні. За народною традицією в цей день до храмів приносять для освячення мед. Цей день відзначається 14 серпня, тобто зі свята Походження Чесних Древ Хреста Господнього і починається Успенський піст.

Преображення Господнє — велике свято відноситься до числа двунадесятих. Воно встановлено в пам’ять про подію на горі Фавор, куди Спаситель разом з трьома найближчими учнями Петром, Яковом та Іоаном пішов для молитви. І там, молячись, Він, по слову євангеліста Матфея, преобразився: «обличчя Його, як сонце, а одежа Його стала біла, як світло». При цьому з’явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля і розмовляли з Ним. Святу Преображення передує один день передсвята – 18 серпня, і за ним йдуть сім днів віддання свята – з 20 по 26 серпня. На честь Преображення Господнього, як одного з великих свят, віруючим за трапезою дозволяється вживати рибу. У народі воно ще відоме, як «Яблучний Спас», в цей день традиційно освячують новий урожай яблук.

Трапези Успенського посту виключають м’ясо і м’ясні вироби, рибу, морепродукти, яйця і молочні продукти. Послаблення допускається в свято Преображення, коли можна їсти рибу. Але багато в чому питання, що можна їсти в Успенський піст, а що не можна, має вирішуватися індивідуально – залежно від стану здоров’я, віку, підготовленості конкретної людини. Окремо варто розглянути пісний раціон дітей.