На Харківщині освятили новий храм УПЦ на честь Преображення Господнього

У Вербівці Харківської області 12 серпня освятили новий храм УПЦ на честь Преображення Господнього.

Освячення храму і Божественну літургію очолив правлячий архієрей Ізюмської єпархії митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисей, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

Біля дверей храму парафіяни привітали владику хлібом-сіллю та букетами квітів.

Після чину освячення митрополит Єлисей очолив у храмі першу Божественну літургію.

На малому вході, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей нагородив настоятеля храму протоієрея Михайла Пакурбановича правом носіння хреста з прикрасою.

Після закінчення богослужіння правлячий архієрей звернувся до віруючих з повчальним словом та підніс у подарунок парафії ікону Божої Матері «Піщанська».

Керуючий єпархією здійснив нагородження всіх тих, хто вніс свої зусилля в творенні храму:

Після нагородження архієпископ Єлисей дав усім вірянам своє архіпастирське благословення.