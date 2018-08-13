На Харківщині освятили новий храм УПЦ на честь Преображення Господнього
У Вербівці Харківської області 12 серпня освятили новий храм УПЦ на честь Преображення Господнього.
Освячення храму і Божественну літургію очолив правлячий архієрей Ізюмської єпархії митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисей, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.
Біля дверей храму парафіяни привітали владику хлібом-сіллю та букетами квітів.
Після чину освячення митрополит Єлисей очолив у храмі першу Божественну літургію.
На малому вході, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей нагородив настоятеля храму протоієрея Михайла Пакурбановича правом носіння хреста з прикрасою.
Після закінчення богослужіння правлячий архієрей звернувся до віруючих з повчальним словом та підніс у подарунок парафії ікону Божої Матері «Піщанська».
Керуючий єпархією здійснив нагородження всіх тих, хто вніс свої зусилля в творенні храму:
Після нагородження архієпископ Єлисей дав усім вірянам своє архіпастирське благословення.