У п'ятницю, 10 серпня, у віці 88 років помер ієрарх Константинопольського Патріархату митрополит Феодоруполіський Герман (Афанасіадіс).

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на грецьке інформаційне агентство «Ромфея».

Відомий своїм аскетичним життям митрополит Герман також був екзархом Родопських гір, духівником Константинопольської архієпископії.

Митрополит Герман (в миру Янакіс Афанасіадіс) народився 17 вересня 1930 року в районі Макрохори (Туреччина). Закінчив Велику школу грецької нації на Фанарі у Стамбулі. В період навчання у Халкінській вищій богословській школі (1950 — 1954 рр..), 10 жовтня 1953 року, був пострижений у чернецтво з нареченням імені Герман, а 11 жовтня висвячений у сан ієродиякона.

15 серпня 1966 року висвячений у сан ієромонаха. Зведений у сан архімандрита і призначений протосинкелом Деркійської митрополії 29 жовтня 1966 року.

6 лютого 1972 року хіротонізований на єпископа з титулом Аріанзоський, призначений вікарієм Деркійської митрополії. 5 лютого 1987 року був обраний титулярним митрополитом Феодоруполіським. 2 жовтня 1990 року призначений правлячим архієреєм Феодоруполіської митрополії з тим же титулом.

10 січня 1991 року Патріархом Константинопольським Димитрієм призначений настоятелем Свято-Троїцького монастиря на острові Халкі. У листопаді 1995 року Патріархом Константинопольським Варфоломієм звільнений від посади настоятеля Свято-Троїцького монастиря, 21 грудня того ж року призначений духівником Константинопольської архієпископії.

Заупокійна служба за митрополитом Германом відбудеться 13 серпня у Патріаршому соборі Святого Георгія на Фанарі.