Завтра у православних розпочнеться Успенський піст

Православні віруючі готуються до Успенського посту, який розпочнеться 14 серпня, а завершиться 27 серпня.

Успенський піст є третім за рахунком з числа багатоденних, при цьому він нерухомий, тобто його терміни завжди одні і ті ж – з 14 по 27 серпня, повідомляє сайт журналу "Фома".

Присвячений піст Пресвятій Богородиці і завершується перед святом Її Успіння (28 серпня). За Переказами Церкви, перед Своїм успінням (мирною смертю) Матір Божа посилено постила і молилася Господу.

За своєю суворістю Успенський пост прирівнюється до Великого посту.

В Успенський піст можна їсти овочі, фрукти, крупи, гриби, хліб, горіхи, мед. З трапези виключаються яйця, м'ясні і молочні продукти. Риба в Успенський піст дозволяється один раз – у свято Преображення Господнього, 19 серпня.

Церковний статут передбачає під час Успенського посту таку ж сувору, як і у Великий, помірність, але ступінь її під час посту кожен повинен визначати для себе сам, орієнтуючись на свій стан здоров'я, спосіб життя і поради духівника. Успенський піст даний віруючим для зміцнення душевних сил, а не для ослаблення фізичних сил, тим більше в самому кінці літнього оздоровчого періоду.

На Успенський піст потрапляє два свята — Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього («Медовий Спас») 14 серпня, Преображення Господнє («Яблучний Спас») 19 серпня.