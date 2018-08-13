У свято Почаївської ікони православні Америки піднесли молитви про УПЦ

У неділю, 5 серпня, в день святкування Почаївської ікони Божої Матері, митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон очолив Божественну літургію у Знам'янському Синодальному соборі міста Нью-Йорк.

На свято Почаївської ікони Божої Матері митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон закликав віруючих до особливої молитви про Українську Православну Церкву, повідомляє сайт Східно-Американської єпархії РПЦЗ.

Після закінчення богослужіння митрополит Іларіон звернувся до віруючих з проповіддю, зокрема, сказав: "Почаївський монастир був заснований у ХІІІ столітті, коли хан Батий зруйнував Київ і багато ченців Києво-Печерської лаври пішли на Захід, щоб знайти безпечне місце для молитви. У ХІѴ столітті одному ченцеві і пастуху було видіння Божої Матері: вони бачили Пресвяту Богородицю, що стояла на скелі біля Почаєва, оточену вогненним полум'ям. На тому місці, де на камені стояла Богородиця, залишився відбиток її стопи. З тих пір там, де знаходиться 'стопа', не закінчується цілюща вода, і віруючі приходять і набирають її".

Владика Митрополит нагадав про те значення, яке має для американських православних Почаївська лавра.

"Один з її ченців, архімандрит Віталій (Максименко), – сказав владика, – заснував у Словаччині монастир Ладомирові на честь преп. Іова Почаївського, братія якого пізніше переїхала до Америки і оселилися у Св. Троїцькому монастирі в Джорданвілі. Пізніше настоятель монастиря о. Віталій став архієпископом Східно-Американським і багато потрудився на благо Руської Зарубіжної Церкви. Похований владика Віталій у храмі-пам'ятнику св. великого князя Володимира у Джексоні".

Митрополит Іларіон закликав прихожан молитися про насельників Почаївської лаври та віруючих в Україні, щоб "Господь охороняв канонічну Церкву і послав мир і спокій, щоб вони могли з вірою і побожністю прославляти Господа Бога і рятувати душі віруючих".

Протодиякон також виголосив многоліття Блаженнішому митрополиту Онуфрію, ігуменові Лаври, митрополиту Почаївському Володимиру і насельникам Почаївської обителі.