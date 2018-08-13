На Тернопільщині віряни та священики УПЦ пройшли хресним ходом за безпеку дорожнього руху

Вчора, 12 серпня, з благословенню митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія, у місті Кременець поряд місця, де за останній місяць під час ДТП загинуло три людини, священики та віряни піднесли свої молитви.

Помолившись, священики освятили дорогу святою водою, після чого священнослужителі та віряни Кременця звершили хресний хід, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Молитви лунали на вулиці Симона Петлюри, 37 на прохання жителів міста, котрі звернулись до духовенства у зв’язку з трагічними дорожніми аваріями, які трапилися за останній місяць.