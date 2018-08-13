У Луцьку сотні православних пройшли хресним ходом з молитвою про загиблих у війнах (фото)

У місті Луцьку 12 серпня відбувся традиційний щорічний хресний хід, який організовує Волинська єпархія Української Православної Церкви.

Сотні православних лучан разом з місцевим духовенством пройшли вулицями міста з молитвою від кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської до древнього Свято-Покровського храму. Дійство очолив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, повідомляється на сайті єпархії.

Під час ходи священики та віруючі молитовно вшанували пам’ять загиблих у Другій Світовій Війні, спочилих учасників революційних подій 2014-го року та полеглих у боях на сході України військовослужбовців.

Насамкінець, на подвір’ї Свято-Покровського храму Луцька, було піднесено молитву за мир в Україні, після чого єпископ Нафанаїл подякував усім учасникам Хресної ходи за молитовний подвиг. Зазначається, що хрестохідці пройшли відстань у 6,4 км.