Митрополит Онуфрій розповів, як ми повинні чинити з тими, хто нам заборгував

Людина, у серці якої оселяється добро і прощення, стає гідною Царства Небесного.

Про це сказав Предстоятель УПЦ під час недільної проповіді у Кафедральному соборі Чернівців, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів притчу про таланти, у якій йшла мова про милосердного царя і злого раба (Мф. 18: 21-35). Владика наголосив, що «ця євангельська історія нам нагадує, що Царства Небесного повинна прагнути кожна людина, але хто буває злим до ближнього за провини, не заслуговує на помилування від Бога».

«Господь створив людину, щоб вона раділа цьому світу, щоб вона була причасною до Блаженного життя, вічного життя, яке прикрашене миром, радістю і світлом… І та людина, яка живе за Божественними законами, яка творить Його волю, вже тут, на землі, починає отримувати блага Божественної любові», - зазначив він.

Блаженніший владика підкреслив, що головною умовою для того, щоб увійти у Царство Небесне, є отримання прощення в Бога і ближнього за всі образи, які ми чинимо. Разом із тим, як додав Архіпастир, «прощення отримує лише та людина, яка наповнена бажанням прощення».

«Людина повинна просити свого прощення спочатку в того, кого сама образила, або ж хто образив її. Якщо ми не вибачаємо того, від кого зазнаємо образ, то Бог не вибачить і нам. Не тому, що Господь не хоче нас простити, а тому, що людина, яка не може вибачити, сповнена злоби і не може вмістити у собі благодать, яку Бог їй хоче дати. А якщо людина наповнена любов’ю, то з неї випромінюється, перш за все, ця любов», - пояснив Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрій також розповів про те, як ми маємо чинити з тими, хто нам у чомусь заборгував. Він нагадав про важливий духовний закон: «Тій людині, яка проявить милосердя до іншого, Бог віддасть навіть більше багатств, ніж людині були винні. Така людина, яка творить милостиню, розкриває себе для милості Божої…».

Наостанок Предстоятель побажав кожному намагатись любити і прощати ближнього та робити добро людям. «Звичайно, це не просто… Але та людина, у серці якої оселяється добро і прощення, стає гідною Царства Небесного», - підсумував він.