У Білорусі відзначили 100-річчя від дня народження святої преподобної Манефи Гомельської

У суботу, 11 серпня, митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі очолив урочистості, присвячені 100-річчю від дня народження святої преподобної Манефи Гомельської та звершив Божественну літургію у Петро-Павлівському кафедральному соборі міста Гомеля.

У святковому богослужінні взяли участь клірики Гомельської єпархії та гості у священному сані з інших єпархій Білоруського Екзархату, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Богослужбові піснеспіви виконав хор Свято-Петро-Павлівського кафедрального собору міста Гомеля під керуванням Олени Мороз.

По завершенні Літургії Патріарший Екзарх очолив хресний хід з мощами святої і чин славлення преподобної Манефи.

Екзарх Павел привітав архіпастирів, духовенство, прихожан собору і паломників з днем пам'яті преподобної Манефи Гомельської та звернувся до присутніх зі словом повчання.

Митрополит Павел побажав усім небесного молитовного заступництва преподобної Манефи, кріпості духовних і тілесних сил.

По завершенні богослужіння митрополит Павел та архієпископ Гомельський і Жлобинський Стефан здійснили чин на основу споруджуваного храму на честь священномученика Олексія Лельчицкого, під час якого була здійснена закладка каменю і пам'ятні грамоти в основу храму.

По завершенні чину владика Павел підніс у дар храму ікону Жировицької Божої Матері, 550-річчя явління якої буде святкуватися у 2020 році. Потім Патріарший Екзарх звернувся до всіх присутніх зі словом повчання, дав віруючим архіпастирське благословення і в пам'ять про цю подію вручив усім іконки преподобної Манефи Гомельської.