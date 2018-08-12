Предстоятель УПЦ у Чернівцях розповів, чому необхідно прощати всім людям їх провини

У Неділю 11-ту після П’ятидесятниці, 12 серпня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Духівському Кафедральному соборі міста Чернівці.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастир пояснив зміст притчі Господа про милосердного царя і жорстокого боржника та розповів, чому необхідно прощати всім людям їх провини, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Для того, щоб отримати від Бога прощення гріхів, людина повинна простити того, хто її образив. Якщо ми не прощаємо, то Бог не простить і нас. Не тому, що Бог не хоче простити, а тому що людина, яка не прощає, не хоче прощення – вона сповнена злоби і не може вмістити благодать прощення, яку Господь їй хоче дати", - сказав Предстоятель УПЦ.

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Нагадаємо, що напередодні Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння у цьому ж храмі.